Defesa Civil cancela exercício simulado previsto para esta quarta-feira em Alegrete

A atividade seria realizada no Ginásio da Escola Municipal Eurípedes Brasil Milano e tinha como objetivo testar procedimentos e preparar equipes para situações de emergência e desastres.

A decisão ocorre em razão da situação enfrentada pela comunidade do Passo Novo e região após o forte temporal registrado no último sábado (26). O fenômeno provocou danos em centenas de imóveis, além de atingir pontos comerciais e estruturas da localidade, mobilizando equipes do município para o atendimento às famílias afetadas.

Em entrevista à reportagem do Portal Alegrete Tudo, o diretor da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, confirmou o cancelamento e explicou que, neste momento, a prioridade das equipes está concentrada no atendimento à comunidade atingida.

“Estamos na linha de frente na ajuda do povo do Passo Novo, então vamos focar aqui e outra hora realizamos esse simulado”, afirmou.

Desde o temporal, um mutirão de atendimento vem sendo realizado na localidade, com a participação de equipes de diferentes setores, que atuam na prestação de serviços e no apoio às famílias atingidas pelos estragos.

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O exercício havia sido planejado para reunir órgãos e equipes envolvidos em ações de emergência, permitindo a simulação de cenários, a definição de responsabilidades e o teste dos procedimentos de resposta. Antes da etapa prática, dois simulados de mesa já haviam sido realizados pelo Grupo de Trabalho responsável pela organização.

Uma nova data para a realização do exercício ainda será definida pela Defesa Civil. Até lá, as equipes permanecem mobilizadas nas ações de atendimento e recuperação dos locais atingidos pelo temporal.