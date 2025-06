Defesa Civil confirma que até agora, 51 cidades foram atingidas pelos temporais no RS

A Defesa Civil divulgou na tarde da última quarta-feira o novo balanço dos estragos da chuva no Rio Grande do Sul. De acordo com o órgão, o Estado tem 51 cidades afetadas pelo temporal. São mais de 1,3 mil desalojados, duas mortes confirmadas e uma pessoa que está desaparecida.

Conforme a Defesa Civil, há 1 mil pessoas que foram colocadas em abrigo. As fatalidades já confirmadas ocorreram em Candelária e entre as cidades de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O caso do homem desaparecido está relacionado ao primeiro município porque trata-se de um casal que estava em um carro que foi levado pela correnteza. A mulher, de 54 anos, morreu e o seu companheiro ainda é procurado por equipes de resgates.

A mais recente fatalidade envolve um jovem de 22 anos. Ele também estava dentro de um veículo, que caiu da de uma ponte no rio Caí. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.

Muitas pessoas saem de Alegrete e vão para Santa Maria e passam pelo desvio da ponte do rio Toropi na BR-287. Aos viajantes que querem se dirigir ao “Coração do Estado” devem optar pela entrada na região de Rosário do Sul e Cacequi Com o feriado de Corpus Christi, o movimento principalmente de estudantes deve se acentuar na rodovia. Confira abaixo, as cidades que estão passando por problemas com as cheias no Rio Grande do Sul.

Lista de cidades

1 – Alegrete

2 – Amaral Ferrador

3 – Arvorezinha

4 – Bom Retiro do Sul

5 – Cachoeira do Sul

6- Campos Borges

7 – Candelária

8 – Canoas

9 – Caseiros

10 – Cerro Branco

11 – Chuvisca

12 – Colinas

13 – Coronel Barros

14 – Cotiporã

15 – Encruzilhada do Sul

16 – Espumoso

17 – Flores da Cunha

18 – Gentil

19 – Gravataí

20 – Guaíba

21 – Ibirapuitã

22 – Jaguari

23 – Jóia

24 – Lajeado

25 – Maçambará

26 – Marques de Souza

27 – Mata

28 – Nova Hartz

29 – Nova Petrópolis

30 – Nova Santa Rita

31 – Novo Cabrais

32 – Novo Hamburgo

33 – Paraíso do Sul

34 – Parobé

35 – Passa Sete

36 – Pejuçara

37 – Rosário do Sul

38 – Santa Cruz do Sul

39 – Santa Margarida do Sul

40 – Santa Maria

41 – Santana do Livramento

42 – Santo Ângelo

43 – Santo Antônio das Missões

44 – São Borja

45 – São Gabriel

46 – São José do Herval

47 – São Martinho da Serra

48 – Segredo

49 – Serafina Corrêa

50 – Sobradinho

51 – Vale do Sol