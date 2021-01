Defesa Civil continua abastecendo assentamentos de Alegrete

Compartilhe















Mesmo com a incidência de chuva neste mês de janeiro, famílias que moram nos assentamentos, Novo Alegrete e Unidos pela Terra, no Passo Novo, tem problemas de abastecimento de água. O problema da estiagem vem desde os últimos meses de 2020.

A Defesa Civil do Município tem levado com frequência água a famílias dessas duas localidades e de outras do interior de Alegrete.

Só entre os dois assentamentos, são 107 famílias que, seguidas vezes, precisam de socorro da Defesa Civil para ter água em suas propriedades.

Eles utilizam um caminhão baú da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social com caixa de água que chega a estas localidades.

O importante para evitar que fiquem sem água é, também, aproveitar a água da chuva.

E, para isso podem fazer uma cisterna, como já existe em algumas casas, informou o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Correia.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Defesa Civil de Alegrete