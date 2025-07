Defesa Civil continua transportando pertences dos atingidos pela enchente

No último mês, Alegrete passou por mais uma enchente do Rio Ibirapuitã. Com isso, diversas famílias e pessoas ficaram desalojadas e tiveram que deixar suas residências em virtude da suba do nível do rio que banha o Município.

Depois de alguns dias de recuo do nível do Ibirapuitã, algumas famílias continuam o processo de retorno a suas casas. Segundo informado pelo diretor da Defesa Civil, Adão Roberto, no momento, a pasta está dando todo o suporte logístico para um retorno segura para suas casas.

“Estamos recebendo bastante apoio, estamos com cerca de quatro a cinco caminhões, porém, algumas famílias tem muito pertence, aí acabamos por dar duas ou três voltas, mas estamos com um trabalho bom e capacitado”, disse o servidor.

Esse atividade deve perdurar por mais alguns dias e dar a melhor assistência para as pessoas que foram atingidas pela enchente em Alegrete. Os bairros mais assolados pela cheia foram: Macedo e Santo Antônio e são os destinos mais corriqueiros do servidores que estão trabalhando no transporte pós enchente.