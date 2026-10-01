Defesa Civil de Alegrete busca apoio federal para assistência às famílias afetadas no Passo Novo

Reunião técnica em Santiago tratou de medidas para viabilizar ajuda humanitária às famílias atingidas pelos eventos registrados na região

A Defesa Civil de Alegrete busca apoio do Governo Federal para ampliar a assistência às famílias afetadas pelos eventos ocorridos na região do Passo Novo. O encontro realizado na última quarta-feira, 30 de setembro de 2026, contou com uma uma equipe do município de Alegrete, que esteve em Santiago, onde participou de uma reunião técnica com representantes da Defesa Civil Nacional.

O encontro teve como objetivo apresentar a situação enfrentada pela comunidade alegretense, detalhando os danos registrados e as principais necessidades das famílias atingidas. A partir das informações apresentadas, foram discutidas alternativas para viabilizar o encaminhamento de apoio e ajuda humanitária federal ao município.

Participaram da reunião o Coordenador Municipal da Defesa Civil de Alegrete, além de engenheiros e assistentes sociais do município. Durante a agenda, a equipe recebeu orientações técnicas atualizadas sobre os procedimentos, critérios e documentação necessários para a solicitação e o encaminhamento de recursos e assistência por parte do Governo Federal.

A mobilização busca garantir que as famílias afetadas recebam o suporte necessário diante dos impactos provocados pelos eventos registrados na região.

Segundo a Defesa Civil de Alegrete, o trabalho segue de forma integrada com os órgãos municipais, estaduais e federais, com o objetivo de articular as medidas necessárias para assegurar assistência, proteção e atendimento às famílias atingidas.

A atuação junto à Defesa Civil Nacional representa mais uma etapa na busca por alternativas de apoio à população do Passo Novo e no enfrentamento das consequências dos eventos que afetaram a comunidade.

Foto: Defesa Civil/Alegrete