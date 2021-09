Defesa Civil, de Alegrete, continua em alerta para qualquer emergência

Share on Email

No final da tarde deste sábado(11), a última aferição do Rio Ibirapuitã estava em 9,06m acima do nível normal. Na noite da última quinta-feira, o registro foi de 9,45m.

Esse recuo é muito importante para todas famílias que estão em alerta devido ao grande volume de chuvas que ocorreram nesta semana.

Oito famílias estão desalojadas, algumas em casa de familiares e outras em volantes.

A Defesa Civil mantém o atendimento nas áreas de risco. Equipes estão monitorando e também orientam os moradores.

A previsão é do retorno da instabilidade para este domingo, mas em menor volume.