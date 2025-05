Defesa Civil de Alegrete detalha ações frente à cheia do Ibirapuitã

A equipe do PAT visitou, na manhã desta quarta-feira(28), as instalações da Defesa Civil para acompanhar os procedimentos adotados pela pasta diante das cheias.

De acordo com servidores, o rio Ibirapuitã apresenta elevação constante, no momento está 10,98m acima do normal, o que gera aumento nas demandas relacionadas à assistência social. As principais ações envolvem transporte e remoção de pessoas e bens das áreas mais afetadas.

Até o momento, os bairros Santo Antônio e Macedo estão entre as regiões com maior volume de água. Após o atendimento inicial, as pessoas que buscam auxílio são colocadas em uma fila para acompanhamento da Defesa Civil.

Funcionários da Defesa Civil informam que a procura por atendimento está elevada e orientam que os contatos sejam feitos preferencialmente por telefone, em vez do WhatsApp. Telefone para contato da Defesa: (55) 3120-1065 | (55) 99158-9544| 55 999566385.

A Defesa Civil mantém plantão com sua equipe disponível para responder às solicitações relacionadas à cheia do rio Ibirapuitã em Alegrete.