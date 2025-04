Defesa Civil de Alegrete participa de curso sobre segurança de barragens e eventos extremos

O curso ocorrerá no município de Bento Gonçalves, na Serra, com a participação de especialistas de quatro estados brasileiros e do exterior. A iniciativa será promovida por meio da Comissão Técnica Especial de Apoio ao Estado do Rio Grande do Sul (CT-20), que foi criada pelo CBDB para dar suporte às demandas técnicas do Estado no tema de segurança de barragens e eventos extremos.

O diretor das Defesa Civil em Alegrete Adão Roberto recebeu o convite e pretende marcar presença nesse importante curso proposto pelo Rio Grande do Sul. “É importante o conhecimento, saber de novas técnicas, ideias com especialistas do setor. Vai ser muito útil para todos nós”, comentou o servidor.

Segundo o comitê, o que motivou a realização desse curso foram os eventos meteorológicos severos que causaram inundações, acidentes de barragens, deslizamentos e corridas de massa no Rio Grande do Sul, no ano de 2024. A instituição observa que esses eventos afetaram dramaticamente o cotidiano da população, o regime dos rios e sua interferência com as estruturas presentes ao longo dos seus cursos, notadamente as barragens e seus reservatórios.

O curso será ministrado pelos técnicos especialistas Felipe Gobbi (Rio Grande do Sul), Dimitry Znamensky (Goiás), Leonardo Becker (Rio de Janeiro), Marcelo Gramani (São Paulo) e Corina Wendeler, Cristoph Graf e Daniel Tobler (Suíça).

Serão dois dias de ministração, no Hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves. O primeiro dia contará com aulas teóricas e discussões em mesa redonda. No segundo dia, haverá visitas técnicas na Usina Hidrelétrica 14 de Julho e em pontos de ocorrência de corridas detríticas na BR-470.