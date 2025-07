Defesa Civil de Alegrete participa de seminário internacional sobre resiliência climática

No auditório lotado do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), foram compartilhadas experiências sobre elaboração de planos de emergência, desenvolvimento de estratégias de mitigação de riscos, gestão de emergências, operações de resgate, entre outros temas.

A cidade de Alegrete esteve representada no evento pelo coordenador da Defesa Civil do município, Adão Roberto, que acompanhou de perto e participou dos debates.

Com trajetória consolidada de atuação na Defesa Civil italiana, Damiano Giordani, Luca Rosiello, Angela Corina e Vittorio Bosi formaram a equipe que, além da participação no simpósio, visitou pontos atingidos por deslizamentos em 2024 na região.

O cônsul-geral, Valerio Caruso, ressaltou o impacto positivo da iniciativa na relação entre RS e Itália, justamente em um dos setores de maior importância nos últimos anos para a comunidade gaúcha. “Nós vivemos juntos tudo que o estado passou em 2023 e 2024, e nada mais justo do que trazer o que a Itália tem de melhor em proteção à vida para, quem sabe, poder contribuir com a realidade do RS. Foi um momento muito importante para todos nós”, pontua.

Ao comparar os sistemas de proteção e suas principais diferenças, Vittorio Bosi, geólogo e doutor em pesquisa, apontou a troca de experiências vivida no RS como ponto alto da visita. “Foi um verdadeiro acolhimento que tivemos aqui. Nos sentimos em família. Trazer a forma que trabalhamos na Itália foi uma oportunidade, também, de conhecer as práticas locais. Estudei muito o que o Rio Grande do Sul tinha de estrutura antes de chegar, e aqui pude observar as evoluções que já houve nos últimos meses, como aproximar os setores de pesquisa das decisões, além de envolver a sociedade civil no processo. Passos de prevenção que têm um impacto fundamental”, avaliou.

Antes da Serra, a comitiva passou por Porto Alegre e pelos municípios de Muçum e Encantado, no Vale do Taquari, também conhecendo locais que sofreram com as chuvas de 2024.

Fotos: Defesa Civil Alegrete