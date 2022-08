Defesa Civil, de Alegrete, realiza campanha para auxiliar moradores de Rio Pardo

A Defesa Civil, de Alegrete, informou que iniciou uma campanha e está recebendo doações dos alegretenses para auxiliar o município de Rio Pardo, um dos atingidos pelo devastador temporal nesta semana.

O Município decretou “Situação de Emergência” em decorrência dos temporais de granizo.

Muitos momentos, Alegrete já passou por situações semelhantes em razão das enchentes e a população se mostra muito solidária, não apenas aqui.

Portanto, quem desejar apoiar a Defesa Civil nesta ação, pode realizar doações de lonas, telhas, materiais de higiene, roupas e alimentos.

Caso haja necessidade, as doações, também, serão recolhidas em casa.

Sobre Rio Pardo:

Cerca de 3 mil famílias foram atingidas pela queda de granizo na cidade do Vale do Rio Pardo, que tem cerca de 38 mil habitantes. O fenômeno foi registrado no final da tarde de segunda-feira (15), por volta das 18h. Não durou mais que cinco minutos, mas deixou branca a rua de Florinácio, com pedras de gelo com o tamanho de ovos de galinha, conforme o aposentado.

Transtornos na cidade

O prefeito Rogério Monteiro decretou situação de emergência em razão do temporal de granizo, mas não há relatos de pessoas feridas. Na noite de segunda, a prefeitura informara que havia 10 famílias desabrigadas. Elas buscaram ajuda com parentes e não precisaram recorrer ao acolhimento na casa de passagem do município ou em ginásio. Nesta terça, já não havia desabrigados, segundo a Defesa Civil.

Com informações GaúchaZH