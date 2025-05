Defesa Civil de Alegrete recebe ajuda emergencial do Estado para auxiliar desabrigados

A Defesa Civil de Alegrete desde que iniciou as cheias do Rio Ibirapuitã, há quatro dias, tem trabalhado até de madrugada para atender os pedidos de moradores da área ribeirinha que foram atingidos pelas águas.

No final da tarde deste dia 30, um caminhão da Defesa Civil chegou em Alegrete com cobertores e outros ítens que estavam no órgão em Porto Alegre. -É o que mais precisamos no momento, cobertas, colchões e material de limpeza, para atender as pessoas que estão nos abrigos, pois com este frio se fez necessários essa ajuda emergencial.

Adão Roberto Rodrigues, que coordena a Defesa Civil do Município, informa que o estoque de lonas havia acabado e compraram mais. Ele diz que os que estão em abrigos solicitam para delimitar espaços e se proteger da friagem a noite.

Temos uma força tarefa de mais 40 pessoas, incluindo servidores da Secretaria de Promoção Social e voluntários trabalhando para auxiliar e alimentar todas as pessoas atingidas que passam de 500 pessoas. Adão Roberto lembra do destacado apoio do Exército com seus militares e caminhões ajudando a retirar móveis e as pessoas das casas e levar aos abrigos, assim como dezenas de voluntários.

Defesa Civil de Alegrete

Rodrigues diz que além da cheia, o frio também preocupa a Defesa Civil que solicita quem puder que doe cobertores ou agasalhos, pois Alegrete terá temperaturas extremas neste fim de semana. As doações são entregues na Prefeitura da Praça Getúlio Vargas. -É um momento em que temos que ter solidariedade com quem passa por isso, atesta.