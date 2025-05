Defesa Civil do Estado emite alerta de risco de temporal em Alegrete

O mapa divulgado classifica o tempo com níveis de atenção que variam de moderado a severo.

Os acumulados de chuva variam entre 40 e 90 mm/dia na região Sul e em parte da Costa Doce. No Oeste e na Campanha, os volumes oscilam entre 100 e 150 mm/dia, podendo chegar a 200 mm/dia, especialmente no Oeste. No Centro, Vales, Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPOA) e Leste, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas.

As classificações de risco são as seguintes:

Nível de Atenção (amarelo): Previsão de chuva moderada a forte, com raios e temporais isolados, acompanhados de eventuais rajadas de vento. Afeta o Extremo Sul e o Norte do estado, incluindo cidades como Frederico Westphalen, Horizontina, Erechim e Santa Vitória do Palmar.

Nível Severo (vermelho): Indica chuva forte e volumosa, com descargas elétricas, temporais acompanhados de granizo e rajadas intensas de vento, associadas às instabilidades. Atinge áreas do Oeste, Missões e parte da Campanha, incluindo cidades como Uruguaiana, São Borja, Alegrete, Santana do Livramento e Jaguari.

Nível de Alerta (laranja): Refere-se à possibilidade de chuva forte e pontualmente volumosa, com raios, temporais com queda de granizo e rajadas intensas de vento. Abrange a Campanha, Noroeste, Centro, Sul, Costa Doce, Vales, RMPOA, Serra, Nordeste, Litoral Médio e Litoral Norte. Entre as cidades atingidas estão Pelotas, Jaguarão, Rio Grande, Bagé, Dom Pedrito, Santa Maria, São Lourenço do Sul, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Gramado, Passo Fundo, Vacaria, Camaquã, Porto Alegre, Cassino, Mostardas, Tramandaí e Torres.