Defesa Civil do Estado prevê novos temporais e granizo já partir desta quinta-feira

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC) atualizou, na quarta-feira(5) , o Aviso Meteorológico nº 12, indicando o prognóstico do tempo para os próximos dias no Rio Grande do Sul. A vigência dessa previsão é até sexta-feira(6). Já na manhã desta quinta-feira, há risco de tempestades isoladas com queda de granizo em áreas do Norte, Noroeste, Centro, Oeste e da Campanha.

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Já na tarde e noite de quinta-feira (6), há risco de tempestades severas com rajadas de vento, que podem superar os 100 km/h, queda de granizo que, segundo a Defesa Civil estadual, pode ser grande, e chuva pontualmente intensa na maioria das regiões do Estado.

Os acumulados variam entre 10 e 60 mm/dia, com pontuais de 100 mm/dia. No início da madrugada de sexta-feira, persiste a condição para tempestades com rajadas de vento, que podem superar os 90 km/h e chuva pontualmente intensa nas regiões Norte, Nordeste e Litoral Norte. Além disso, um ciclone extratropical em alto-mar pode causar rajadas de vento superiores a 70 km/h em áreas da faixa Leste do estado na madrugada e manhã de sexta.