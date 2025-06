Defesa Civil do Estado reforça alerta de chuva volumosa e risco de temporais até sexta no oeste e várias regiões do RS

A Defesa Civil estadual atualizou, nesta terça-feira (17/6), as previsões hidrológicas e meteorológicas para o restante da semana no Rio Grande do Sul. Devido aos volumes expressivos de precipitação já observados e a previsão de continuidade das chuvas volumosas até sexta-feira (20/6), o Estado segue em status alerta severo.

Na tarde e noite de terça, o aprofundamento de um sistema de baixa pressão e o fluxo de umidade do norte provocam chuva forte e persistente, com raios, nas Missões, no Oeste, na Campanha, na Costa Doce, na Região Metropolitana, no Vale do Rio Pardo e no Litoral Médio. Conforme a meteorologista Cátia Valente, há risco de temporais com granizo nas Missões, Oeste, Campanha e Centro. Os volumes variam entre 20 e 60 mm, podendo chegar a 80 mm em áreas do Centro, das Missões, do Noroeste e do Vale do Rio Pardo. Ventos do norte alcançam 50 a 70 km/h na metade Norte.



Na madrugada e manhã de quarta (18/6), a chuva forte segue no Oeste, nas Missões, no Noroeste, na Campanha, na Costa Doce, na Região Metropolitana, nos Vales e no Litoral Médio e Norte, com raios e chance de granizo. À tarde e noite, as instabilidades se deslocam para o Centro, para o Norte, para os Vales, para a Costa Doce e para a Região Metropolitana. Os acumulados variam de 40 a 90 mm/dia nessas áreas, podendo chegar a 140 mm/dia no Noroeste, nas Missões, nos Vales e entorno da Região Metropolitana. Nas demais regiões, ficam abaixo de 40 mm/dia.



Na quinta (19), a chuva persiste com intensidade moderada a forte nas Missões, no Noroeste, no Centro, no Norte, nos Vales, na Serra e no Litoral Norte, com volumes entre 30 e 60 mm/dia, podendo atingir 100 mm/dia em pontos do Noroeste e do Norte. No Oeste, na Campanha e no Sul, o tempo firme retorna. Na sexta (20), a formação de um ciclone próximo à costa gaúcha mantém o tempo instável. Chuva moderada a forte atinge o Norte, o Nordeste, a Região Metropolitana, a Costa Doce, o Litoral Médio e parte da Campanha, com acumulados entre 40 e 60 mm/dia, podendo chegar a 75 mm/dia na Costa Doce e no Litoral Médio. Nas demais áreas, chuva fraca a moderada com volumes abaixo dos 40 mm/dia.

Situação hidrológica

A condição hidrológica atual é de rios com tendência de elevação em praticamente todo o Estado, e limiares variando entre normalidade e cota de alerta em função das chuvas dos últimos dias, atingindo cota de inundação no rio Ibirapuitã em Alegrete.

Em função da sequência de precipitações com acumulados elevados nos próximos dias, principalmente no centro e metade oeste do Estado, é indicada as condições de ATENÇÃO e ALERTA para as cidades em Amarelo e Laranja no mapa hidrológico, respectivamente, com risco de ocorrências de alagamentos em perímetros urbanos e enxurradas em virtude de chuvas intensas, cheias e inundações de arroios e pequenos rios que não possuem monitoramento, além como a elevações em rios maiores, que devem variar entre limiares de normalidade e atenção para inundação.

Esteja atento – Alerta Amarelo

Acompanhe sempre as informações nos canais oficiais da Defesa Civil Estadual e da sua cidade;

Verifique com a Defesa Civil da sua cidade se o status do risco é direcionado para a área onde você mora ou transita;

Informe-se sobre histórico de alagamentos/inundações/deslizamentos de terra na sua região;

Adote medidas de prevenção como verificar condições de telhados e árvores, em caso de previsão de ventos e temporais;

Acione a Defesa Civil municipal se você identificar bueiros entupidos ou com a tampa danificada;

Antes da época de chuvas, mantenha em dia a manutenção de calhas e ralos da sua casa;

Conheça o Plano de Contingência da sua cidade e os riscos aos quais você pode estar exposto, bem como as orientações sobre locais seguros e como agir.

Esteja preparado – Alerta Laranja

Considere ajustar sua rotina para evitar estar exposto durante os fenômenos;

Caso vá sair, feche sua casa e informe-se sobre as condições dos trajetos que geralmente utiliza;

Abrigue e/ou solte guias e correntes dos animais domésticos antes de sair de casa, mantendo-os no pátio;

Avalie o local onde irá estacionar seu veículo (presença de placas, árvores e postes);

Mantenha lanternas e pilhas em local acessível e em condições de uso;

Tenha preparado um kit (documentos, muda de roupas, medicamentos, garrafa de água etc.) para sair imediatamente, caso necessário;

Se você mora em locais com histórico de alagamentos ou inundações, verifique com a Defesa Civil municipal a necessidade da retirada de móveis e outros objetos;

Se você mora em locais com histórico de alagamentos/inundações/deslizamentos de terra, informe-se com a Defesa Civil municipal se é necessário sair dessas áreas de risco;

Busque informações sobre o Plano de Contingência da sua cidade e os riscos aos quais você pode estar exposto, e siga as orientações locais sobre como agir.

Tome uma atitude – Alerta Vermelho

Mantenha-se informado sobre a evolução do evento, inclusive durante a noite;

Se observar quaisquer sinais de deslizamentos de terra (tais como rachaduras no terreno ou nas paredes; inclinação em postes e árvores; barulhos ou vibrações nas paredes, no piso ou no teto), saia imediatamente;

Comunique às autoridades (Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros) sobre os sinais constatados a respeito de deslizamento de terra;

Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra;

Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro);

Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco;

Não exponha a si mesmo e seus familiares a riscos;

Colabore com as pessoas com dificuldade de mobilidade, como crianças e idosos, caso precisem sair rapidamente;

Se possível, compartilhe informações com moradores próximos;

Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e as informações locais sobre como agir;

Se precisar sair rapidamente, garanta a segurança dos animais domésticos levando-os consigo ou deixando-os soltos de guias, coleiras e gaiolas;

Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro.

Ação imediata – Alerta Roxo

Saia imediatamente de locais da área identificada como área de risco;

Se estiver em local seguro, permaneça até cessarem os fenômenos;

Não transite em áreas alagadas ou inundadas (a pé ou de carro);

Saia imediatamente de locais com risco de deslizamento de terra;

Apoie a saída de pessoas com problemas de mobilidade e vulneráveis sob seus cuidados;

Siga as orientações da Defesa Civil da sua cidade;

Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro;

Se possível, compartilhe informações com moradores próximos.

Foto: João Pedro Rodrigues