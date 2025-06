Defesa Civil do RS envia 200 cestas básicas para famílias atingidas pela cheia em Alegrete

A solicitação foi feita pela Defesa Civil de Alegrete no início do evento climático, ocorrido no final do mês de maio.

Segundo o diretor da Defesa Civil municipal, Adão Roberto Rodrigues, a distribuição seguirá critérios de prioridade, com foco inicial nas pessoas que estavam abrigadas. Em seguida, serão contempladas famílias que precisaram sair de suas casas e, posteriormente, aquelas que ficaram ilhadas. Para organizar a entrega, será realizada uma avaliação social das condições de cada grupo afetado.

A estimativa da Defesa Civil local é de que mais de 500 pessoas tenham sido atingidas pela cheia.

A operação de descarregamento das cestas contou com o apoio da empresa Hartmann Material de Construções, que atendeu ao pedido de auxílio logístico feito pela coordenação municipal.