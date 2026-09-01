Defesa Civil e Emater ouvem comunidade quilombola do Angico

Essa comunidade do interior de Alegrete, no Angico, a mais de 50 km da área urbana, e precisa de serviços para produzir alimentos para manter suas famílias Uma das necessidades em épocas mais secas é a de abastecimento de água.

Durante a reunião, foram prestados esclarecimentos sobre as atribuições e a atuação da Defesa Civil, bem como orientações quanto aos canais e contatos para atendimento em situações de emergência.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Adão Roberto, diz que também foram apresentadas informações sobre os procedimentos para solicitação de caixa d’água e abastecimento por caminhão-pipa, além de esclarecimentos sobre a estrutura de abastecimento e distribuição de água disponível para a comunidade.

Essa iniciativa teve como finalidade fortalecer o diálogo com a comunidade, ampliar o acesso às informações e orientar os moradores quanto aos procedimentos adequados para acionamento dos serviços públicos em situações de necessidade ou emergência.