Defesa Civil informa que Alegrete e região estão em alerta de tempestades severas

A Defesa Civil informa que Alegrete e região encontram-se em alerta para esta quinta, 25, pois há previsão de tempo severo, o que significa a possibilidade de tempestades. Há risco de chuva forte, rajadas de vento com variação de intensidade e eventual queda de granizo.

A Defesa Civil recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue embaixo de árvores, pois há riscos de quedas e descargas de energia elétrica e não estacione próximo a torres de transmissão e a placas de propaganda. Se possível desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Instabilidades associadas a chuva e descargas elétricas atuam no extremo oeste, onde os temporais isolados seguem atuando, bem como nas áreas rurais e sul do município, no decorrer da manhã.