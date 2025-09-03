Defesa Civil se antecipa aos eventos climáticos para uma reposta mais rápida ao atingidos em Alegrete

Eventos climáticos adversos como temporais, enxurradas e enchente requerem ação e respostas rápidas às pessoas atingidas.

E com este objetivo que a Defesa Civil de Alegrete atualizou os seus planos de contingência voltados aos vários tipos de desastres naturais que possam ocorrer aqui no Município. Adão Roberto Rodrigues, que coordena a Defesa Civil, explica que para cada evento climático existe um plano, mas salienta que as pessoas estão em primeiro lugar e depois os bens materiais.

Para isso, existe um conjunto de forças que incluem: Exército, Bombeiros, Grupo Salve Secretaria de Infra estrutura de Agricultura e Pecuária, RGE. -Cada vez que vem o alerta de um temporal todos são avisados, previamente, e ficam em prontidão para atuar, disse Adão Roberto Rodrigues.

– Não podemos deixar pessoas em risco, se a gente sabe bem antes que vão acontecer os desastres, até porque o governo do RS tem três radares aqui na região para monitorar toda a movimentação do tempo. Ele disse que a Defesa Civil tem o acesso ao Ginásio da Escola Honório Lemes para deixar pessoas em segurança em caso de enxurradas mais fortes na Zona Leste.

As ações são antecipadas e seguem o seguinte tempo: primeiro avisamos dos alertas de mudanças de tempo, depois avisamos as forças que integram a DC para que todos fiquem com celular ligado e prontos para agirem, e o terceiro passo é a atuação propriamente dita. Em caso de necessidade de mais caminhões e homens, por exemplo, solicitamos mais ao Exército e isso deu muito certo na última enchente, cita Adão.

Para melhorar ainda mais a atuação da Defesa Civil em Alegrete, eles estão criando os NUDEC, nos bairros, em que as famílias do local já vão monitorar e avisar as mudanças de rios e arroios ao presidentes de bairros e à DC que se organiza ainda com mais agilidade.

Ele disse que é preciso estar com abrigos organizados em segurança com energia e abastecimento de água em condições e agora em vez de distribuir cestas com alimentos, a Defesa Civil entregas as marmitas com alimentos feitos na Cozinha Comunitária, isso também para evitar que vários botijões de gás sejam acionados em espaços fechados e com muitas pessoas, observa.

Adão Roberto disse que muitas casas tem telhas soltas ou com tijolos em cima das latas e com o vento forte correm o risco de levantar. -Para isso vamos buscar ter alguma coisa em telhas para ajudar as famílias, mas por enquanto temos as lonas que deixamos na Guarda Municipal.

No caso de estiagem, Rodrigues diz que vão buscar ter caixas de água para ajudar pessoas que sofrem sem abastecimento no interior. O mais importante destaca, é que todas estas entidades e pessoas que integram a Defesa Civil estejam aptas a socorrer e ajudar as famílias em momentos dramáticos como enxurradas e enchentes.