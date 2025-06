Defesa Civil vistoria áreas inundadas, antes do retorno dos desalojados em Alegrete

Share on Email

Em Alegrete, o rio Ibirapuitã segue em inundação. Na manhã fria desta terça-feira (24), o nível registrado foi de 10m79cm, restando um metro para deixar a cota de inundação.

O recuo lento fará a Defesa Civil do município percorrer às áreas inundadas para organizar o melhor dia de voltar para casa. São 67 famílias que aguardam em abrigos, num total de 176 pessoas que tiveram que deixar suas residências atingidas pela cheia do rio. No município, 316 pessoas ficaram desalojadas e algumas já poderão limpar suas casas nesta terça.

A Defesa Civil está monitorando a situação nos bairros Vila Nova, Rui Ramos, Canudos, Santo Antônio, Macedo, Vila Isabel, São João, Medianeira, Ibirapuitã, Promorar, Centenário e também no Balneário Caverá.

“Vamos nos organizar hoje, fazer as vistorias e decidir o melhor dia da volta”, pontuou o diretor da Defesa Civil. A preocupação ainda é em virtude da onda de frio e a previsão de chuva entre a quinta-feira (26) e o sábado (28), embora em pouca precipitação.

É possível entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones:

(55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou Adão Roberto 55999566385

Foto: arquivo PAT