Defesa de Emerson Leonardi aponta falhas e diz que conclusão do inquérito foi prematura

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Inquérito foi encerrado e entregue eletronicamente no dia 04 de outubro de 2023, entre o horário de 15h30min e 18h. Há de ressaltar que o único nome que segue sendo falado e divulgado é o do meu cliente, porém a defesa fará ressalvas que até o presente momento, por respeito ao trabalho do Ministério Público, não fez, tendo em vista que ainda pendia de conclusão o presente instrumento.

A defesa ressalta que o indiciamento se deu por dois crimes, quais sejam: extorsão duplamente qualificada pela restrição de liberdade da vítima e pelo resultado morte (advindo da violência praticada) e majorada pelo concurso de duas ou mais pessoas – art. 158, §§ 1º, 2º e 3º, na forma do art. 14, inciso I, ambos do Código Penal e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal, na forma do art. 14, inciso I, do Código Penal).

Porém há várias diligencias pendentes, diligencias importantes, até mesmo para identificar outros envolvidos, além dos cinco já indiciados. A conclusão do Inquérito se deu de forma prematura, pois o que mais era alegado, pela autoridade policial, era que meu cliente deveria permanecer preso para que a referida peça inquisitorial lograsse êxito, o que na verdade, não se confirmou, pois além dele, outras 03 pessoas se encontram presas, há algum tempo e já foram indiciadas sendo que há uma outra que ainda não “conseguiram” efetuar a prisão, e nem com tudo isso a autoridade policial conseguiu concluir todas as diligências.

A verdade é que se não fosse pela intervenção direta do Ministério Público, seria muito provável que essas pessoas não fossem presas, falo isso e sei disso porque acompanhei muito de perto as investigações, bem como, também colhi elementos que serão usados na minha defesa.

Muitas coisas que estão sendo ditas, pendem de prova, consistem de pura ilação, há lacunas no inquérito e que não se justificam pela complexidade do crime, ora, crimes complexos sempre existiram, parece que no presente caso, apontar sempre só pra uma pessoa foi a solução mais fácil.

Os demais indiciados são: Éverton Siqueira Mayer, Paulo Cezar Guedes, Rosemiro Dias e Gilmar Vargas Jaques, ainda pende de prisão Rosemiro Dias. Todos tem extensa ficha e antecedentes por diversos crimes e como já foram indiciados e quase todos presos, não entendo a necessidade de apenas só falar do meu cliente para que o mesmo continue sendo massacrado midiaticamente. A defesa questionou o porquê disso, qual motivo crucificar justamente o indiciado que é primário e passar e “esquecer” dos demais? Não entendo, e sinceramente não me interessa entender, pois minha linha defensiva será formada por outras linhas que venho estudando desde que tudo isso começou, também exerci meu trabalho investigativo conforme a portaria da OAB que trata da Investigação Defensiva do ano de 2018, colhendo elementos, ouvindo pessoas e conversando com outras autoridades diferentes da policial.

Há ainda perguntas cabais que continuam sem resposta, há suposições absurdas, que quem conhece Direito ou é operador de Direito, ao ler, fica apavorado com tamanho amadorismo de certas pessoas. A defesa deixa claro que esses demais indiciados foram encontrados e suas prisões feitas não somente pela autoridade policial, mas pela equipe do Ministério Público, que precisou intervir diretamente para que as coisas andassem melhor.

A defesa prossegue firme em seu propósito, continuará estudando, diligenciando e tomando todas as providências possíveis para que essa balança se equilibre entre todos e não somente nas costas de um.