Definida programação da regata ecológica e semana da água

Os próximos eventos ligados ao meio ambiente, como a Regata Ecológica e a Semana da Água, estiveram na pauta da reunião realizada na quinta-feira(20), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com os parceiros da Sala Verde. No início do encontro, foi apresentada pela Secretaria do Meio Ambiente a programação para a Semana da Água, que ocorrerá de 22 a 28 de março. Todas as atividades previstas para o evento foram apresentadas aos parceiros, além de sugestões a serem incluídas no cronograma. A Semana iniciará com uma mateada e a 2ª Feira de Troca sustentável no Parque Porto dos Aguateiros, no domingo dia 22 e encerrará com a 12ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã no sábado dia 28, em parceria com o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado.

Durante a Semana da Água serão realizadas diversas atividades, como apresentação de teatro, mutirão de limpeza no Arroio Regalado, trilha ecológica, mostra de trabalhos desenvolvidos pelas escolas em relação ao tema, entre outras. Também foram apresentadas as atividades que a Sala Verde manterá fixa durante o ano, bem como a ideia de um calendário de eventos.

𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗲𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵 𝗲𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝘂 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝟯 𝗺𝗶𝗹 𝗽𝗲𝘀𝘀𝗼𝗮𝘀

O final da reunião foi reservado para a apresentação, pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente, de alguns dados sobre os eventos realizados pela Sala Verde durante o ano de 2019. Foram ao todo, 39 atividades ao longo do ano, sendo que 18 deste total ocorreram na Sala Verde Porto dos Aguateiros e 21 atividades foram desenvolvidas em locais fora da sala , envolvendo 3.237 pessoas nestas atividades socioambientais.

Estiveram presentes os parceiros Universidade Federal do Pampa, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e as secretarias municipais de Saúde, Assistência Social, Educação e Vigilância Sanitária.