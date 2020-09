Definido o retorno do futebol amador em Alegrete

Compartilhe









46 Shares

No próximo dia 21 de setembro, a bola volta rolar em Alegrete para competições do futebol amador.

Em uma reunião no final da manhã desta quarta-feira (2), o prefeito Márcio Amaral recebeu o presidente da Liga Alegretense de Futebol Zamir Ahmad Maruf Mahmud, acompanhado do jurídico da Liga, Dr. Sivens Carvalho e do diretor de esportes da entidade Emerson Coelho.

Diretor Emerson, Dr. Sivens, Prefeito Márcio Amaral e o presidente Ramud na reunião. Foto: DpCom/PMA

O prefeito autorizou o retorno do futebol no dia 21. Ficou decidido que os jogos no Farroupilha terão os portões fechados e exigido o cumprimento dos protocolos de saúde. Verificação da temperatura, álcool gel e uso de máscaras, exceto para os 22 jogadores em campo, árbitro e auxiliares.

Com uma série de protocolos, A Liga fica responsável pelo cumprimento das exigências para prevenção do coronavírus, que vão desde o uso de máscaras, álcool gel e aferição da temperatura. Os jogos serão realizados com portões fechados no Estádio Municipal Farroupilha, um jogo por noite. Os atletas poderão tirar a máscara apenas durante o jogo.

Inicialmente, o diretor de esportes destaca que os jogos serão os do Torneio do Palmeira. Competição essa, chancelada pela Ligas e que nos próximos dias será anunciada a tabela com os horários dos jogos restantes.

Entre os dirigentes o retorno do futebol é amplamente discutido. Alguns são contra o retorno agora. Eles destacam que a possibilidade de contágio existe e sem testar atletas fica complicado jogar com segurança. Outros ponderam que o momento não é o ideal. “A recém está calmando e já querem arriscar”, avalia um diretor de clube que pediu para ficar no anonimato.

Tem a turma que acha que o retorno não terá problema. “Temos que voltar com os devidos cuidados”, relata um desportista.

Com dois torneios pré-temporada interrompidos em março, a coordenação do Torneio do Palmeiras esboçou uma planilha detalhada das partidas que restam.

Na competição que reúne 10 equipes na categoria livre, com jogos que eram realizados aos domingos no Complexo do Jockey Club, falta sete partidas a serem realizadas, quartas, semi e final. Em sua 3ª edição na categoria livre a competição tem o aval da LAF.

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Lopes