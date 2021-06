Definidos início dos voos da Azul

Compartilhe















Passagens começarão a ser vendidas já na próxima semana.

Começa no próximo dia 23 de junho a venda de passagens para os oito novos voos regionais que a Azul Linhas Aéreas terá no Rio Grande do Sul. Eles ligarão Porto Alegre a Alegrete, Bagé, São Borja, Santa Cruz do Sul, Canela, Vacaria, Santa Rosa e Erechim. As rotas começam a funcionar nas seguintes datas:

01 de agosto: Canela, Erechim e Vacaria

03 de agosto: Alegrete, Bagé e Santa Cruz do Sul

04 de agosto: Santa Rosa e São Borja

A informação foi repassada ao presidente da Frente Parlamentar da Aviação e líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes. Ele disse que, tendo início essas operações, a Azul terá voos regionais para 14 cidades gaúchas. A companhia aérea solicitou ao governo do Estado que as novas rotas entrassem no plano estadual de desenvolvimento da aviação regional (PDAR/RS). Enquanto isso, os municípios se comprometeram a realizar reparos necessários nos aeroportos até esta semana.

Os voos serão cumpridos com aeronaves Cessna Gran Caravan, de nove assentos. Canela contará com um voo diário para Porto Alegre, enquanto Bagé, Erechim, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e São Borja receberão quatro operações semanais. Neste início das ligações com a Capital, Livramento e Vacaria terão a opção do modal aéreo três vezes por semana. Nenhuma dessas oito cidades recebem, hoje, voos comerciais de Porto Alegre. A operação da Azul terá 33 voos semanais com estas movas rotas – todas tendo a Capital gaúcha como destino ou origem.

O anúncio das novas rotas aconteceu ainda em fevereiro, quando o governador Eduardo Leite e o presidente da Frente Parlamentar da Aviação regional, deputado Frederico Antunes viajaram as instalações da Azul Linhas Aéreas, em Barueri (SP), para se encontrar com o CEO da companhia, John Rodgerson e diretoria. A empresa diz que a ativação dos voos elevará o fluxo para uma média de 54 decolagens diárias, sendo 12 pela Azul Conecta. A partir de agosto, quando se efetivarem os novos roteiros Capital-Interior, o Rio Grande do Sul deve se transformar no estado com maior malha de voos regionais no Brasil, realizados dentro de uma unidade federativa no País.