Definidos os campeões do Torneio Integração da Piola, edição Tom Mix

No último domingo (24), a Zona Sul celebrou mais uma edição do torneio comunitário. A competição de futsal organizada pela diretoria do bairro Piola, reuniu participantes de todos bairros da Zona Sul do município e convidados.

A competição que iniciou no dia 16, com a Sub-13 e Sub-15, culminou com a disputa no Sub-17. Seis equipes que jogaram entre si, decidiram o título no sábado (23). Ser Ceva e Juventude duelaram pelo pelo título na Sub-13. Numa partida equilibrada o Ser Ceva levou a melhor sobre o time do Ju, 2 a 1.

Já pela Sub-15, o time da casa, Piola encarou o Esportivo e sofreu um revés, derrota por 3 a 2 dos talentos da Piola, campeão Esportivo.

A disputa na Sub-17 foi no sábado entre três equipes: Aisser, Corinthians e Operário. A final realizada no domingo foi entre Corinthians e Aisser, melhor para o Corinthians, fez 5 a 0 na final e sagrou-se campeão invicto.

O 2º Torneio Integração da Piola homenageou um líder comunitário in memorian, o artista Tom Mix. Segundo Joceli Oviedo, a ideia era prestar a singela homenagem em vida, mas não foi possível. O evento no bairro envolveu moradores da Zona Sul e no domingo selou com chave de ouro o projeto que mobilizou a comunidade da Zona Sul com esporte, cultura e lazer.

“Já estamos organizando outro evento esportivo e desde já contamos com a comunidade que sempre nos prestigia”, destacou Oviedo, o líder comunitário.