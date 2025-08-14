Definidos os confrontos do mata-mata da elite do Citadino em Alegrete

Na noite da última terça-feira (12), ocorreu mais uma rodada do Citadino de Futsal. O evento da Prefeitura de Alegrete em parceria com o Sesc, movimentou um bom público na rodada que definiu as eliminatórias da Série A no Município.
Pela Série B, o Parceria venceu a equipe do Fênix pelo placar de 3 x 0 e avançou na tabela de classificação. O Promorar somou três pontos frente a equipe do Assad pelo placar de 5 x 2. Fechando à noite, o Center Fhotos venceu por 7 x 4 a equipe do Eliseos Futsal.
Confrontos da Série A:
Assad x Racing
AABB x CAID
Venelle x SE Real
Center Fhotos x Eliseos Futsal