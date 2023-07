Definidos os finalistas da 1ª Copa LAF

No último sábado(22), aconteceram as semifinais da 1ª Copa LAF. Os confrontos foram marcados pela competitividade entre as equipes que deram um espetáculo frente ao bom público que compareceu no Estádio Municipal Farroupilha.

O primeiro confronto entre Ser Ceva e AABB, tinha a expectativa de ser um grande jogo no quesito técnico. A bola rolou e as duas equipes com muito estudo uma da outra, protagonizaram um jogo muito truncado na primeira etapa, sem grandes chances de gol.

Na segunda etapa o jogo tomou tons dramáticos, as duas equipes começaram a modificar os jogadores e o confronto ficou aberto com chances de gols para ambas equipes. O tempo foi passando e angustia pelo gol só aumentava, os técnicos tentavam achar soluções para furar o bloqueio da equipe adversária, porém, o tempo esgotou e decisão foi para as penalidades. Na marca da cal destaque para o goleiro do Ser Ceva ” Fofo” que defendeu duas cobranças, garantindo a classificação da equipe para a grande final.

Fechando a tarde o grande clássico dos quarentinhas, Nacional e Vila Nova. O confronto era cercado de expectativa por se tratar de um jogo histórico na cidade de Alegrete, a bola rolou e a superioridade da equipe do Nacional frente ao seu adversário era tanta que no começo do jogo Nenê abriu o marcador para equipe colorada.

O nível do jogo era alto as duas equipes dispunham-se de um vasto elenco recheado de atletas de fora. O Nacional seguiu dominado as ações do jogo e ampliou o marcador para 3 a 0, o Vila Nova não encontrava-se na partida, com seus setores muito espaçados sofria contra ataque a toda hora do seu adversário, no fim da partida Sandro Bréia descontou para equipe alvinegra, encerrando assim Nacional 3 a 1 frente ao Vila Nova.

A direção do torneio agradece ao grande público presente no Estádio Farroupilha e convida a todos a comparecer no próximo sábado a prestigiar a grande final entre Nacional e Ser Ceva.

Fotos: Renan Irizaga