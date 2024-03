Definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Manoel Viana

Nos últimos dias, aconteceu em Manoel Viana, o Campeonato Municipal alusivo ao aniversário do Município. A competição é composta por 12 times divididos em três categorias: livre, veterano e feminino.

Na noite da última segunda-feira (18), foram conhecidos os finalistas de todas categorias. No feminino, a equipe do Nova União irá disputar a taça contra a boa equipe das Aliadas, atual campeã do Citadino 2023. No veterano, a equipe do Martinelo já com sua vaga assegurada, viu seu adversário na final, Pablo Boca, perder para a equipe do Assentamento e mesmo assim carimbar sua vaga para a disputa do troféu.

Na categoria livre, a equipe do RB Vianense garantiu a vaga na grande final e irá enfrentar a equipe do Agro Renz, que venceu a equipe do Magnatas em um jogo frenético e emocionante até os últimos segundos da partida. As finais começam a partir das 20h de hoje, no ginásio Henrique Nemitz.

Fotos: Danrlei Moraes