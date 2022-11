Definidos os finalistas no Torneio LAF da categoria master

Nacional e Boca Juniors vão decidir o título nos cinquentinhas no certame que completa seu terceiro ano de realização.

No sábado (12), jogando no Farroupilha o master do Nacional passou pelo Tinga, 4 a 2 e carimbou vaga na grande final.

Desempregada, ela se reinventou na pandemia e virou motogirl bem sucedida

Já no domingo (13), pela manhã o Farroupilha foi palco da outra semifinal da competição. Os cinquentinhas do Boca foram superior o tempo todo sobre o tricolor da Cidade Alta. Placar de 2 a 0 em favor do Boca sobre o Fluminense.

Com estes resultados decidem o torneio as equipes do Nacional contra a equipe do Boca, jogo que acontece no próximo domingo (20), às 9h45min, no municipal.

Pela categoria principal jogo atrasado previsto para o domingo (13), entre as equipes do Brandão x Centenário, foi transferido para a terça-feira (15), feriado.