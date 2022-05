Definidos os semifinalistas do 5º Torneio do Palmeiras na categoria livre

Os jogos das quartas de fina todos foram decididos nas penalidades. O equilíbrio técnico evidenciou o nível da competição.

Um domingo de muita disputa, entrega de ambas equipes em busca de chegar a fase de semifinais. Mas dos 8 clubes, apenas quatro tiveram êxito.

O jogo entre Cruzeiro e Brandão saiu 0 a 0 no tempo normal. Melhor para o Cruzeiro que fez 5 a 3 no pênaltis e avançou às semifinais.

A partida entre Operário e Napoli não teve gol no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o placar apertado de 5 a 4 para o Napoli, classificado para semi.

O clássico entre Santos e Juventus terminou empatado em 1 a 1. Nas penalidades, deu Juventus, 4 a 2.

Igualdade também no jogo entre Porto e Água verde, final 1 a 1. Nos pênaltis, 5 a 4 para o Água Verde e vaga na semifinal do Verdão.

Conforme o coordenador técnico Valdir Knierin, no próximo domingo ( 22), acontecem os jogos da fase semifinal.

13hs45 min. no Palmeiras

Água Verde x Napoli

15hs45min. no Palmeiras

Juventus X Cruzeiro

Foto: Reprodução