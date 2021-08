Definidos os semifinalistas nos “Quarentinha” do Palmeiras

Nas retomada do futebol amador em Alegrete, dois jogos foram realizados no Estádio Municipal Farroupilha no sábado (21).

A 11ª edição do Torneio do Palmeiras na categoria sênior especial que havia sido interrompido pelos Decretos retornou no final de semana. Ainda sem a presença do público foram realizados dois jogos que restavam das quartas de final da competição do Verdão do Capão do Angico.

Trio de arbitragem trabalhou na retomada do futebol amador

Os organizadores cumpriram todos os protocolos sanitários e somente atletas puderam ingressar no estádio, respeitando intervalo entre um jogo e outro.

No primeiro confronto, Boca Juniors e Fluminense fizeram um jogo morno, muito truncado ambas equipes não apresentaram um bom futebol e no tempo normal não saiu gol.

Equipe do Boca avançou às semifinais

Na disputa das penalidades o Boca levou a melhor e superou o tricolor da Cidade Alta, 5 a 4 e Boca garantido nas semifinais.

Flu e Boca empataram no tempo normal e nos pênaltis deu Boca.

Na outra partida, Tinga e Ibirapuitã duelaram do início ao fim. Um bom jogo em que no primeiro tempo terminou no 0 a 0. Na etapa final o Ibirapuitã largou na frente aos 25 minutos com gol de Paulinho Maidana.

Tinga e Ibirapuitã fizeram um confronto equilibrado

Mas o Tinga foi buscar o empate e na base da pressão conseguiu o empate aos 32 minutos. De fora da área, Mardeganha chutou forte sem chance de defesa para o goleiro Leiteiro. Empate em um gol levou a disputa para os pênaltis. Melhor para o Ibirapuitã que fechou a série em 4 a 3, e avançou para semifinais.

Ibirapuitã passou nos pênaltis

Sênior Especial do Ibirapuitã está na semifinal

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin às semifinais ocorrem no próximo sábado (28). No primeiro jogo às 14hs, Boca x Centenário e às 15h45min, jogam São José x Ibirapuitã.

O organizador do Torneio do Palmeiras Aparício Ringues juntamente com os demais integrantes da equipe organizadora se solidariza junto aos familiares de atletas que tiveram perdas de entes queridos em decorrência da pandemia.