Del Rey é completamente destruído por incêndio em via pública

Durante a madrugada, a guarnição dos Bombeiros foi acionada devido a um incêndio em um carro, na Zona Leste.

Segundo informações dos militares, o motorista de um Del Rey, disse que estava trafegando em uma das ruas do bairro Nilo Soares Gonçalves, quando percebeu que havia fumaça no interior do carro.

Imediatamente, ele procurou estacionar o veículo e conseguiu sair sem se ferir. Entretanto, embora a guarnição tenha chegado rápido no local, o Del Rey ficou destruído.

Além dos Bombeiros, o policiamento ostensivo da Brigada Militar também esteve no endereço. O proprietário do carro não soube informar o que poderia ter causado o sinistro que consumiu o veículo.

A guarnição de serviço estava composta pelo sargento Cadona, soldados Jonas, Nascimento, Lucas e na sala de operações, soldado

O incêndio foi na madrugada da última segunda-feira.

Flaviane Antoline Favero