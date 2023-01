Delegação do Grêmio, campeã do Efipan, faz homenagem póstuma a Celso Prodócimo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo o cônsul tricolor em Alegrete Adão Ramos, anfitrião da equipe Sub-14, a escolha do local se deve a uma justa homenagem póstuma ao gremista de coração e amigo Celso Pródocimo, falecido em janeiro de 2022.

Menino de dois anos cobra leitura dos pais antes de dormir

O empresário sempre ajudou nas atividades consulares no município, além de ser um torcedor nato do time da Arena.

Caverá, a avenida que vai mudar o cenário da Zona Leste começa a ser construída

A delegação foi recepcionada pela equipe da pizzaria e comemorou o hepta no maior torneio de futebol infantil pan-americano. Além dessa homenagem, o cônsul Adão Ramos recebeu um presente da delegação pela estadia durante os dias de evento. Ramos recebeu uma bandeira oficial do clube, e muitos elogios pelo serviço prestado ao grupo que ficou hospedado no Hotel Alegrete.

Passava das 7h, da manhã desta segunda-feira (30), quando a delegação campeão invicta do 42º Efipan cruzou o trevo principal da 3ª Capital Farroupilha rumo ao CT Eldorado.

Fotos: reprodução