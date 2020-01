Delegação do Inter no Efipan é recepcionada pelo Consulado de Alegrete

A delegação colorada chegou no final da tarde de quinta-feira (16), em Alegrete, para disputa do 40º Efipan.

O grupo de 23 atletas e 14 integrantes da comissão técnica foram recepcionados pelo Consulado de Alegrete e apoiadores, que organizaram um jantar para o time colorado.

Hospedados no Centro Profissionalizante Nehyta Ramos, o maior vencedor de Efipan, ostenta 12 títulos. A categoria 2006 tem a oportunidade de entrar para o rol dos campeões. Em 2007, meninos de 13 anos conquistavam o nono título para o clube em cima do rival Grêmio, num clássico eletrizante no Farroupilha. Agora a gurizada nascida naquele ano busca o 13º título para o clube da Avenida Padre Cacique.

2019 foi um ano de muito trabalho para a categoria que está em Alegrete. O time que por três anos abdicou o campeonato gaúcho de futebol de campo, para jogar o estadual de futsal, cumprindo uma metodologia implantada na Escola Rubra, venceu os três certames que disputou na quadra.

O técnico Caetano Ramos, explica que foi um método que ajudou tecnicamente o grupo, que nunca abandonou o futebol de campo. No sul-brasileiro da BG Prime uma das mais importantes competições, acabou eliminado na semifinal para o Athletico Paranaense.

O diretor Fabrício Delaix, conta que é um time entrosado e acostumado a disputar torneios importantes na categoria Sub-13. O Inter tem no seu meia-atacante Rodriguinho o destaque individual. O guri que completou 14 anos no dia 3 de janeiro, esteve no Efipan do ano passado.

A equipe colorada estreia no sábado (18), às 22h, contra a Azuriz de Marmeleiro do Paraná. O Inter está no Grupo B. juntamente com o Flamengo anfitrião, Defensor, Athletico, Palmeiras e Paranã Clube.

Seus adversários nesta primeira fase são os clubes da “A”: Azuriz, Juventude, Coritiba, Alianza Lima, Grêmio e Nacional. O clássico Gre-Nal acontece no dia 26, às 21h40min, pela 6ª rodada, penúltima da fase classificatória. Nesta 1ª fase, os jogos serão chave contra chave, e os oito melhores na pontuação geral avançam a próxima fase.

Júlio Cesar Santos