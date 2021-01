Delegacia afasta policiais e reduz atendimento após casos de Covid-19

Compartilhe















Na tarde deste sábado(9), o Delegado Titular da DPPA, Maurício Arruda, divulgou uma nota solicitando, mais uma vez, a colaboração da população em razão dos novos casos positivos da Covid-19. Ele cita que diante do quadro atual com policiais positivados, o atendimento ficará reduzido para que uma medida mais drástica, como fechamento do plantão, seja evitada.

No Município, nos últimos dias os números de casos positivos vêm num crescente, assim como, os óbitos. É preciso conscientização e colaboração da comunidade. O uso da máscara, da higienização e do distanciamento social, ainda são de suma importância.

Veja abaixo a nota enviada pelo Delegado Maurício Arruda:

Devido aos novos casos de policiais da corporação que positivaram para COVID-19, a Polícia Civil de Alegrete informa que, a partir do dia 10/01 até 16/01 estará trabalhando com atendimento reduzido, evitando maiores danos e, sobretudo, para evitar o total fechamento do plantão.

Durante esses dias, apenas crimes considerados graves serão atendidos.

Aqueles que não puderam esperar o retorno do atendimento normal, devem registrar boletim de ocorrência através da delegacia Online.