A Polícia Civil está promovendo a Campanha do Agasalho, e tem ponto de recolhimento de agasalhos e alimentos a Delegacias de Polícia. O objetivo é ajudar a população vulnerável a superar esse momento tão crítico da pandemia, não só para prestar solidariedade aos necessitados, mas também como uma maneira de agradecer à sociedade riograndense que, em sua quase totalidade, compreendeu e apoiou a conveniência de incluir os policiais civis nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.

A Delegacia de Polícia de Alegrete conta com a contribuição da comunidade para a arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis, os quais serão doados para aquelas pessoas, em nosso município, que mais necessitam.

“A equipe de policiais ressalta que, em tempos difíceis como estes, é fundamental que nos solidarizemos com aqueles que passam por maiores dificuldades. Estamos fazendo nossa parte, faça a sua”, destaca o delegado Maurício Arruda Coronel.

As doações devem ser entregues no Platão da Delegacia de polícia de Alegrete até o dia 31. Neste ano, além dos agasalhos para enfrentar as baixas temperaturas, a iniciativa estará focada na doação de alimentos não perecíveis e cestas básicas, já que muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras.

A Polícia Civil, através dos Policiais da DPPA da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda convida a comunidade para participar da campanha solidária Policiais com a Comunidade. Doe alimentos não perecíveis e agasalhos na delegacia. As doações podem ser feitas entre os dias 03 a 31 de maio de 2021.

Ao final da campanha os mantimentos e agasalhos arrecadados serão encaminhados para uma entidade local, que ainda não foi definida. Desde o dia 3, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento em Alegrete está com um ponto de coleta 24 horas.

Júlio Cesar Santos