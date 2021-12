Delegada indicia proprietárias de cães que matam e mutilam ovelhas

Share on Email

Após a veiculação do fato, a Delegada Fernanda Mendonça, responsável pela 1ªDP e DPPA, entrou em contato com a reportagem para esclarecer:

A Polícia Civil já instaurou e, inclusive, já concluiu o inquérito em relação a esse caso envolvendo várias vítimas. Foi remetido ao Fórum faz alguns dias com indiciamento das proprietárias dos cães. Durante o inquérito, também ocorreu o pedido de busca e apreensão dos cães para que os ataques cessassem, pelo menos temporariamente, mas o pedido foi negado pelo Judiciário.

“Fizemos o que pudemos e o que estava ao nosso alcance nessa investigação. Da parte da polícia civil, tudo foi feito. Agora é esperar a postura do Ministério Público e posterior decisão do Juiz em processo. Como essa situação teve início antes da inauguração da DECRAB, o caso acabou ficando conosco, com a DP.”- enfatizou a Delegada.

O caso

Na última semana, um produtor rural falou com a reportagem do PAT, após mais um ataque a seus ovinos. Ele destacou que o prejuízo já está em mais de 30 mil reais entre os animais mortos e feridos.

Joaquim Fernandes destacou o quanto está difícil a situação. Ele ressalta que já tentou contato com a proprietária dos cães, assim como, já realizou outras ocorrências na Delegacia de Polícia, mas até o momento, a crueldade continua.

Na noite de quinta-feira(2), um carneiro avaliado em 10 mil reais teve uma grande parte do quarto dilacerado pelos cães. O carneiro da raça Ideal foi reservado campeão na Expointer. “É muito triste, ver esse animal desse jeito. Vou fazer o possível para tentar salvá-lo, mas já não sei se ele vai conseguir dar continuidade à produção”- destacou.

O produtor ainda ressaltou que um outro vizinho também é vítima dos cães e já teve mais de 40 ovelhas mortas. “Eu, até o momento, foram mais de 14 animais, mortos, fora àqueles que ficaram feridos. A situação já é difícil e quando o produtor começa a ter um resultado com a criação, sofre com essa situação. Isso é desanimador.”- acrescenta.