Delegado da Receita Federal diz que aumentaram as declarações de imposto de renda em Alegrete

O auditor da Receita Federal e Delegado da RF, em Santa Maria, Alexandre Righes, esteve na unidade de Alegrete no início deste mês.

Ele está visitando todas unidades que integram a Delegacia de Santa Maria, num total de 62 municípios, estreitando a relação com servidores e a comunidade.

Dentre as informações repassadas estão de que em Alegrete foram 13. 238 declarações de Imposto de Renda ate o último dia 31 de maio. Em 2021 este número foi de 12.468. Ele acredita que o aumento se deve a não ter correção há sete anos.

Alexandre Righes- Delegado da Receita Federal

Quanto as desafio do trabalho das equipes da Receita Federal, Alexandre enfatiza a fiscalização para que as empresas façam recolhimento e declarem os seus tributos. Outra questão que é o programa de Conformidade Tributária, que é a mudança da forma de fiscalizar as empresas. Eles identificam o problema e chamam as empresas para conversar e fazer os acordos. Desta maneira conseguem, mais rápido, fazer com se ajustem e recolham seus tributos, esclarece.

A Receita Federal atua em aeroportos, portos e nas áreas de fronteira no combate ao contrabando sendo que foram apreendidos 54 milhões em mercadorias em 2021 na Delegacia da RF de Santa Maria em 2021.

Alexandre Righes diz que esses produtos são doados a entidades ou leiloados e, neste caso, os valores revertem ao Tesouro Nacional.

Ele esclarece que 70% da arrecadação do Brasil vem através da Receita Federal. Colocou que existe inadimplência de cerca de 5 milhões em impostos, na região da Delegacia de Santa Maria e para isso existe a fiscalização no sistema para buscar esses valores.