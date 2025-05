Delegado Jair dos Anjos toma posse e promete trabalho conjunto contra o abigeato

Na noite da última terça-feira (6), o plenário da Câmara de Vereadores de Alegrete foi palco da solenidade de posse do novo delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB), Jair Francisco dos Anjos. A cerimônia reuniu autoridades civis e militares e marcou oficialmente o início de sua atuação à frente da unidade responsável pelo combate aos crimes no campo.

Estiveram presentes no evento o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, o presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade, os promotores de justiça Eduardo Fagundes e Lívia Simão, a delegada regional Daniela Borba, o comandante local da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Áreas de Fronteira (BPAF), Capitão Gilmar Resta Lançanova, o delegado Heleno dos Santos, além de demais autoridades e representantes da comunidade.

A cerimônia teve início com a saudação ao público e a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, as autoridades presentes à mesa de honra assinaram o livro de ordem. Após os atos protocolares, o delegado Jair Francisco dos Anjos fez seu primeiro pronunciamento como titular da DECRAB.

Durante sua fala, agradeceu a acolhida dos alegretenses e destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança e o setor produtivo rural. “A parceria com os produtores rurais é essencial para o enfrentamento aos crimes de abigeato, que impactam diretamente a economia local”, ressaltou.

O promotor de justiça, Eduardo Fagundes, parabenizou o delegado pela nova missão e reforçou que o setor agropecuário tem papel central na Fronteira Oeste. “O trabalho da DECRAB será essencial para garantir segurança ao homem do campo e ao desenvolvimento do município”, afirmou.

O presidente da Câmara, Cléo Trindade, saudou os presentes e reiterou o compromisso do Poder Legislativo com as ações de segurança pública. “As portas desta casa estarão sempre abertas para contribuir com essa nova etapa da DECRAB em Alegrete”, disse.

A delegada regional, Daniela Borba, abordou os desafios da criminalidade na região e reforçou o alinhamento das instituições para combater o abigeato. “O enfrentamento a esse tipo de crime exige uma atuação coordenada entre as forças de segurança e os órgãos públicos”, afirmou.

O delegado Jair dos Anjos foi designado para a unidade em abril de 2025 e tem cerca de 15 anos de experiência na Polícia Militar do Paraná. Desde sua chegada à DECRAB Alegrete, tem atuado em operações conjuntas, como a da 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (4ª DPRI) de Uruguaiana, e participou de fiscalizações em parceria com a Vigilância Sanitária e a Inspetoria.

Em entrevista ao portal Alegrete Tudo, o delegado enfatizou a relevância da atuação integrada com diferentes setores. “Somente com diálogo e cooperação conseguiremos responder às demandas e proteger os produtores rurais da nossa região”, declarou.

O prefeito Jesse Trindade também discursou durante a solenidade e destacou o papel estratégico da DECRAB. “Alegrete é movida pelo agronegócio. O trabalho da delegacia especializada é vital para que os produtores tenham segurança para continuar investindo no setor”, concluiu.

Com a posse formalizada, o novo delegado inicia sua gestão à frente da DECRAB com o desafio de reforçar a repressão aos crimes rurais e estreitar laços com a comunidade rural e demais instituições do município.