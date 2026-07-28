Delegado Jair Francisco dos Anjos deixa o comando da 2ª Decrab de Alegrete após operações que marcaram o combate ao abigeato

À frente da especializada, o delegado coordenou investigações que resultaram na desarticulação de organizações criminosas, recuperação de animais furtados, apreensão de armas de fogo e munições e no enfrentamento de esquemas ligados ao abigeato em diversos municípios da área de abrangência da unidade, que compreende Alegrete, Uruguaiana, Barra do Quaraí, Manoel Viana e outras cidades da 21ª Região Policial.

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Entre as ações de maior repercussão está a Operação Carga Viva, que desarticulou uma organização criminosa voltada ao furto e transporte de gado, permitindo a recuperação dos 67 bovinos furtados de uma propriedade rural de Alegrete e causando expressivo prejuízo ao grupo investigado.

Durante sua gestão também foram desencadeadas operações como a Pronta Resposta, que reforçou a atuação imediata da Polícia Civil diante de crimes patrimoniais no meio rural, com prisões e apreensões de armas e munições; a Operação Olho Vivo, que combateu um esquema intermunicipal de abigeato envolvendo documentação fraudulenta e transporte irregular de animais; além das operações Arsenal Fantasma e Arsenal Retido, responsáveis por retirar de circulação um grande número de armas de fogo e centenas de munições utilizadas por grupos criminosos que atuavam na região.

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Além das ações repressivas, a gestão de Jair Francisco dos Anjos ficou marcada pela atuação integrada entre a Polícia Civil e instituições como Brigada Militar, Guarda Municipal, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Polícia Penal, Ministério Público, Poder Judiciário, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Agricultura e Inspetoria Veterinária, parceria considerada fundamental para o fortalecimento da segurança no meio rural.

Ao anunciar sua saída da unidade, o delegado destacou que comandar a 2ª DECRAB representou uma das maiores honras de sua carreira e fez questão de agradecer aos policiais civis da especializada, ressaltando o comprometimento da equipe na proteção do patrimônio rural e no enfrentamento aos crimes que afetam os produtores da região.

Jair Francisco dos Anjos também agradeceu o apoio recebido dos produtores rurais, do Sindicato Rural de Alegrete, da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e dos veículos de comunicação, ressaltando que a colaboração entre as instituições foi decisiva para os resultados alcançados.

O delegado registrou ainda reconhecimento ao diretor da Diretoria de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DICRAB), delegado Heleno dos Santos, pelo apoio institucional durante sua permanência à frente da unidade.

Ao se despedir de Alegrete, Jair Francisco dos Anjos afirmou que leva consigo grandes amizades e experiências profissionais, destacando que o município terá sempre um lugar especial em sua trajetória. Em sua manifestação, agradeceu à população alegretense pela confiança e pelo respeito demonstrados ao longo do período em que esteve à frente da 2ª DECRAB, afirmando ter sido um privilégio servir à comunidade e atuar em defesa da segurança no campo.