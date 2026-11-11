Delegado persegue ladrão de ovelhas por 5 km a pé e consegue prisão em flagrante: “Fiquei esgualepado”

Uma perseguição em meio ao campo marcou uma operação da Polícia Civil contra o abigeato em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Após dois suspeitos tentarem fugir de uma abordagem policial, o delegado Adriano Linhares correu aproximadamente cinco quilômetros a pé até conseguir alcançar um dos homens e efetuar a prisão em flagrante.
Os dois suspeitos haviam abatido quatro ovelhas em uma propriedade rural. Durante a tentativa de abordagem, conforme relato do delegado, os homens avançaram com o veículo contra a equipe policial, colocando os agentes em risco.
Diante da situação, os policiais efetuaram disparos, e um deles atingiu o braço de um dos suspeitos. Segundo as informações divulgadas, o ferimento não foi considerado grave.
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Na sequência, os homens abandonaram o veículo e fugiram a pé, campo adentro. Linhares saiu em perseguição a um dos suspeitos e não perdeu o homem de vista até receber o apoio de outro policial, que conseguiu entrar na área rural com uma viatura.
Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, os agentes conseguiram alcançar o suspeito e realizar a prisão.
“Estou todo esgualepado”, diz delegado
Depois da longa corrida em meio ao campo, o delegado resumiu o esforço utilizando uma expressão bastante conhecida dos gaúchos: “esgualepado”, palavra usada para descrever alguém muito cansado, exausto ou fisicamente desgastado.
“Saí atrás, não perdi ele de vista. Depois veio o colega, que conseguiu entrar de viatura no campo, e conseguimos alcançar e efetuar a prisão. Foi uma caminhada bárbara. Estou todo esgualepado”, relatou Linhares.
Suspeito já havia sido preso pelo mesmo crime
Ainda conforme o delegado, um dos homens presos já havia sido detido em flagrante por ele em dezembro do ano passado, também por suspeita de abigeato.
No entanto, aproximadamente seis meses depois, o suspeito foi colocado em liberdade.
Os dois homens foram presos em flagrante e deverão responder pela suspeita de envolvimento no furto e abate dos animais.
O caso reforça a preocupação com o abigeato, crime que causa prejuízos aos produtores rurais, especialmente em municípios da Fronteira Oeste gaúcha, onde a criação de ovinos e bovinos tem forte presença na economia local.
Fotos: Giovani Grizotti
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