Delegado Regional troca informações com polícia uruguaia sobre facções criminosas

O Delegado de Polícia Regional da 4ª DPRI, Valeriano Garcia Neto, representando a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, esteve na cidade de Artigas no Uruguai.

A visita no país vizinho serviu para estreitar os laços com a polícia uruguaia e efetivar um trabalho conjunto na região fronteiriça. Na última quinta-feira (12), o Delegado Valeriano Neto, foi até a cidade de Artigas.

Na semana em que comemoro 10 anos de instituição, o delegado selou um momento muito importante para a 4ª Região. “Foi um trabalho de alinhamento na área de inteligência entre a Fronteira Oeste e Artigas no Uruguai”, explicou Neto.

O foco da reunião internacional, é justamente a troca de informações, em relação ao combate ao crime organizado na região fronteiriça. O Delegado Valeriano Neto revelou que existem facções criminosas na Fronteira Oeste. No país vizinho eles usam de esconderijo, tipo uma base operacional dos criminosos. De conhecimento da polícia uruguaia, o Chefe da Polícia em Artigas Adolfo Cuello, recebeu a visita da Polícia Civil gaúcha. A Delegada Patrícia Sanchotene, com atuações em Alegrete, e hoje responde pela 12ª RPI, também participou da reunião. “Integração é a palavra para que se possa alcançar resultados eficientes”, finalizou o Delegado Valeriano Neto.

Júlio Cesar Santos Fotos: Polícia Civil