Demétrio Ribeiro promove Projeto Interdisciplinar cidade e sustentabilidade

O trabalho foi construído de forma colaborativa entre alunos e professores e supervisores, unindo diferentes disciplinas e estimulando a criatividade, a pesquisa e o protagonismo estudantil.

Cada ano desenvolveu um tema específico:

6º ano – Nossa comunidade: desvendando espaços e hábitos saudáveis, investigando o entorno escolar, modos de viver e a importância de cuidar da saúde.





7º ano – Construindo Minha Cidade, em que os estudantes projetaram ideias de organização e melhorias urbanas.

8º ano – Cidade Sustentável: planejando o futuro com criatividade, trazendo propostas inovadoras para enfrentar os desafios ambientais e sociais.





9º ano – Frações no Mundo e na Vida, mostrando como a matemática está presente no cotidiano, desde a economia doméstica até situações práticas do dia a dia.

O projeto proporcionou uma experiência rica em descobertas: os alunos se envolveram em pesquisas de campo, entrevistas, produção de maquetes, gráficos, slides e relatórios. Ao longo do processo, os professores atuaram como orientadores, auxiliando na organização das ideias, correções e construção dos trabalhos. Posteriormente, participaram também como banca avaliadora, acompanhando as apresentações e reconhecendo o empenho das turmas.

De acordo com os educadores, o projeto favoreceu a integração entre diferentes áreas do conhecimento e estimulou os estudantes a desenvolverem habilidades de investigação, trabalho em equipe e comunicação. Para os alunos, a experiência foi marcante, pois ampliou o olhar sobre a comunidade, a cidade e o mundo em que vivem, despertando o senso crítico e a responsabilidade com o futuro.

Com essa iniciativa, a Escola Demétrio Ribeiro reafirma o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos e participativos, capazes de transformar a realidade ao seu redor.

