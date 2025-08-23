Demétrio Ribeiro realiza feira com “Mostra de Percursos” pelos alunos do ensino médio

Na tarde da última quinta-feira (21), a Escola Estadual Demétrio Ribeiro, junto aos professores e estudantes do Ensino Médio, das 1° e 2° séries e do 3° ano, apresentarem dezenas de trabalhos na Mostra Percursos.

Esta atividade foi proposta pelos coordenadores do projeto e os alunos tiveram que elaborar apresentações de seus interesses. A Mostra contemplou uma diversidade de temas e contou com um bom número de pais e familiares.

A coordenação da mostra fez uma avaliação da importância dessa atividade para os alunos: “metodologia de projetos promove um maior envolvimento e autonomia do estudante no processo ensino aprendizagem e desenvolve ainda mais habilidades em diversos setores da sociedade”, completou uma das avaliadoras.

A participação das famílias colaborou para o sucesso da Mostra. Os familiares receberam um convite especial para estarem juntos a seus filhos(a), netos, reforçando que o caminhar juntos, entre escola e família, fortalece a aprendizagem.