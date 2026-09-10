Demétrio Ribeiro realiza Mostra “Nossas Raízes” e valoriza história e cultura gaúcha

A Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro, em Alegrete, está promovendo a Mostra “Nossas Raízes”, iniciativa voltada à valorização da história, da cultura e da identidade do povo gaúcho. A programação reúne estudantes em apresentações que abordam diferentes aspectos da formação histórica e cultural do Rio Grande do Sul.

Com o tema “Celebrando a história, a cultura e a identidade do nosso povo”, a mostra propõe aos alunos uma oportunidade de conhecer e apresentar elementos que fazem parte da trajetória do Estado e da região.

Entre os assuntos trabalhados estão os povos nativos da região, a formação do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, a Revolução entre Maragatos e Chimangos de 1923, além da lida de campo, tradições e cultura gaúcha.

A proposta envolve estudantes de diferentes anos do Ensino Fundamental. As apresentações foram organizadas em dois dias, contemplando turmas do 7º, 9º, 6º e 8º anos.

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Na última quarta-feira (9), as apresentações foram dos alunos do 7º e 9º anos, com atividades realizadas pelo turno da manhã e tarde.

Já nesta quinta-feira (10), é a vez das turmas do 6º e 8º anos, também com apresentações nos períodos da manhã, das 8h às 11h, e da tarde, das 14h às 17h.Trabalhos realistas sobre a formação histórica do Estado, chimarrão e até um churrasco é possível degustar durante a mostra.projeto desenvolvido pela Área das Ciências Humanas, com o objetivo de valorizar a história, a cultura, as tradições, as memórias e as diferentes identidades presentes na comunidade escolar.

Ao longo do projeto, os estudantes foram convidados a pesquisar, conhecer e compartilhar aspectos relacionados às suas origens e à formação cultural de suas famílias e comunidades. Por meio de pesquisas, exposições, objetos, imagens, trabalhos e apresentações, os alunos puderam transformar seus conhecimentos em uma verdadeira mostra de saberes e memórias.

A culminância do projeto aconteceu com a Mostra “Nossas Raízes”, que proporcionou um momento especial de integração entre estudantes, professores, famílias e comunidade escolar. A atividade destacou a importância de conhecer e valorizar o passado para compreender o presente e construir um futuro baseado no respeito à diversidade e à nossa história.

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O projeto foi desenvolvido pelos professores da Área das Ciências Humanas: Lucia Divanir Ferreira Dotto, Alex, Ana Beatriz Tolfo, Diego Braga, Cristina Cipolat e com o apoio da coordenadora Leila, com a participação e o envolvimento dos estudantes.

A escola parabeniza todos os alunos pelo empenho, criatividade e dedicação, e agradece às famílias e a toda a comunidade escolar que colaboraram para que a Mostra fosse realizada com tanto carinho e significado.

A programação busca aproximar os estudantes de temas históricos que contribuíram para a formação da identidade regional. Além dos conteúdos trabalhados em sala de aula, a iniciativa utiliza elementos visuais e simbólicos da cultura gaúcha, como o chimarrão, o cavalo, a indumentária tradicional, a vida no campo e as paisagens características da região.

A realização da mostra também representa uma oportunidade para que os alunos assumam um papel ativo no processo de aprendizagem, transformando o conhecimento adquirido em apresentações e atividades voltadas à comunidade escolar.

Valorização da identidade regional

Em uma região fortemente ligada à história do Rio Grande do Sul e às tradições do campo, a escolha dos temas permite aos estudantes refletirem sobre acontecimentos e costumes que permanecem presentes na cultura local.

A abordagem dos povos nativos também amplia a perspectiva sobre as origens da região, enquanto os conteúdos relacionados à formação do Estado e às revoluções ajudam a compreender diferentes períodos da história sul-rio-grandense.

A Revolução Farroupilha e a Revolução de 1923, marcada pelo conflito entre maragatos e chimangos, integram esse percurso histórico e permitem aos estudantes conhecer diferentes momentos de disputas políticas e sociais ocorridas no Estado.

Já a temática da lida de campo e das tradições gaúchas aproxima o conteúdo histórico do cotidiano e das manifestações culturais que fazem parte da identidade regional.

Convite à comunidade escolar

A Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro convida a comunidade a prestigiar a Mostra “Nossas Raízes” e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos estudantes. As atividades são realizadas na própria escola, localizada na Rua General Sampaio.

A iniciativa reforça o papel da escola na preservação da memória e na transmissão do conhecimento entre as novas gerações, utilizando a história e a cultura regional como instrumentos de aprendizagem e valorização da identidade.

Serviço

Evento: Mostra “Nossas Raízes”

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro

Endereço: Rua General Sampaio, 1559 – Alegrete

10 de setembro: apresentações dos 6º e 8º anos, das 8h às 11h e das 14h às 17h.