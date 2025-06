Demétrio Ribeiro vai ofertar curso de técnico em eletrotécnica em Alegrete

O Curso Técnico em Eletrotécnica é um grande sonho realizado da Escola Demétrio Ribeiro. Articulado desde 2017, através de sua direção e parcerias, como a Câmara de Vereadores, na pessoa do ex- vereador Moisés Fontoura, a Unipampa Alegrete, com apoio e cooperação no uso de seus laboratórios e outras entidades do município que apoiaram a liberação do curso.

Neste ano, a diretora Silvia Dorneles, vai ofertar mais essa oportunidade em Alegrete. O curso terá duração de 2 anos, na modalidade subsequente, isto é, o candidato à vaga precisa ter concluído o ensino médio, turno de oferta noturno, modalidade presencial, com início em agosto deste ano.

Ela explica que serão disponibilizadas 35 vagas, através da inscrição no site da Seduc , educação.rs.gov.br a partir do dia 19 de junho, próxima quinta-feira.

O objetivo do curso é formar Técnico em Eletrotécnica com foco no eixo: controle e processos industriais. Este profissional deverá ser capaz de desenvolver atividades de projeto, execução e manutenção de máquinas e equipamentos eletrônicos.

Além, de elaborar e desenvolver projetos de instalações elétricas industriais, prediais e residenciais, sistemas de acionamentos elétricos e de automação industrial e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações.

Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Trabalhar na elaboração e desenvolver programação e parametrização de sistemas de acionamentos eletrônicos industriais. Planejar e executar instalação e manutenção de sistemas de aterramento e de descargas atmosféricas em edificações residenciais, comerciais e industriais.

Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando a atender às transformações digitais na sociedade.

O campo de atuação de um técnico em eletrotécnico é em empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas elétricos. Grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de sistemas elétricos. Laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção; indústrias de fabricação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos e concessionárias e prestadores de serviços de telecomunicações.