Nesta terça-feira, a atividade será no posto Posto SIM, às margens da BR 290. em Alegrete. Essa mesma ação será realizada pela Saúde de Alegrete no Posto Texacão no parque de Máquinas

Uma equipe estará no local e durante essa atividade serão oferecidas consultas médicas, testes rápidos e aferição de sinais vitais. Essa mesma ação será realizada, ainda neste mês de novembro, pela Saúde de Alegrete no Posto Texacão no Parque de Máquinas.

Com o tema “Saúde também é cuidado na estrada”, a iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde, incentivar a prevenção de doenças e promover o cuidado com os profissionais que passam longos períodos na estrada.

A ação reforça a importância do acompanhamento da saúde e da realização de avaliações periódicas, especialmente entre os trabalhadores do setor de transporte, destacou a Secretária Heilli Temp.

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