Denúncia de exploração sexual de menores, no interior de Alegrete, está sendo investigada

Denúncia de exploração sexual contra menores mobilizou Conselho Tutelar e Brigada Militar na noite do último sábado, em Alegrete.

De acordo com informações da ocorrência, os conselheiros receberam denúncias de que os responsáveis pelas meninas as levaram até o estabelecimento comercial(bolicho), que fica no interior do Município.

Diante dos relatos, com o apoio da Brigada Militar, os conselheiros foram ao local. No caminho, identificaram um veículo Gol e, no interior havia o casal e uma menina. A criança teria informado que iria até o bolicho para dançar um pouco, já os pais disseram que iriam comprar refrigerantes. Já no estabelecimento comercial, os conselheiros e a Brigada Militar se depararam com um grupo de pessoas consumindo bebida alcoólica, a grande maioria homens. Indagados se no local havia prostituição infantil todos negaram, porém, uma adolescente estava no lugar já citado, acompanhada da avó e uma tia.

Os responsáveis e as menores foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Em contato com a Promotora de Justiça foi determinado que as meninas fossem encaminhadas ao acolhimento. O caso segue em investigação.