Departamento de Cultura de Alegrete define programação para 2021

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou, na última semana, planejamento para o ano de 2021.

Durante esta semana, a diretoria de cultura da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SECEL, realizou um balanço geral do ano de 2020 e o planejamento anual de atividades e eventos para 2021.

Andrea Oliveira, diretora de cultura, falou das atividades que estão sendo desenvolvidas neste período de pandemia: “no momento estamos dando continuidade aos vídeos do projeto Viva Cultura, quando evidenciamos os talentos da nossa terra. O primeiro da série, foi gravado nas escadarias da Praça Alexandre Lisboa, com o professor e Cientista Social Thiago Vaucher interpretando o escritor e poeta alegretense Mário Quintana. Os dois próximos vídeos estão em produção, também estamos dando continuidade aos pontos da Semana da Arte no largo da Estação Férrea e na Praça Alexandre Lisboa”, relatou.

Entre outras atividades culturais, está o desenvolvimento do projeto de produção de vídeos com histórias infantis para serem exibidos ao longo do ano letivo. Na categoria música e arte, está aberto aos artistas do município a realização de parcerias para a produção de clipes musicais, como a produção audiovisual de final de ano com a diretora do Centro Cultural Bibiana Fontoura e o músico Gui Mendes.

Em parceria com a secretaria de infraestrutura, foi discutida a conclusão da Galeria de Arte a Céu Aberto, no Largo da Estação Férrea, que abriga obras de arte em cerâmica do Ateliê Casarão das Artes. E a partir de fevereiro, será realizada a limpeza e revitalização da fachada do Centro Cultural.

Devido aos crescentes casos da pandemia da COVID-19, as atividades do Festival Alegretense da Canção – FAC e da Feira do Livro estão sendo projetados para o segundo semestre de 2021.

Vale ressaltar que os trabalhos envolvendo a Lei Aldir Blanc, administrados pelo setor de cultura, tiveram a primeira fase concluída. Ao decorrer do ano, serão desenvolvidas as próximas etapas do processo.

Estavam presentes nas reuniões membros da secretaria de educação: Ângela Viero (secretária), Andrea Oliveira (diretora de cultura), Bibiana Fontoura, Gabriela Marçal e Paulo Berquó; membros da secretaria de infraestrutura: Mário Rivelino (secretário) e Hadassa Schnorr; representante do Casarão das Arte.

DPCOM