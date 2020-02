Dependência de drogas provoca cena deprimente

Homem, de 53 anos, tem celular furtado na mão grande em bar da Zona Leste.

Ele estava no local, quando uma mulher, que ele sabe ser usuária de drogas, chegou no local e perguntou se ele poderia convidá-la com um gole de cerveja. Assim que se aproximou da vítima a mulher puxou o celular do seu bolso e colocou dentro das roupas íntimas.

Com receio de ser acusado de violência sexual, o homem não tentou rever o aparelho celular. A acusada saiu do bar com o celular. O trabalhador registrou ocorrência na Delegacia de Polícia e descreveu as características da acusada, assim como, o primeiro nome. Ela já é conhecida naquela região. O bar fica localizado na Avenida Caverá, Zona Leste.