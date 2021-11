Dependência química provoca furto de celular entre irmãos

Share on Email

Conforme ocorrência policial, a vítima suspeitava do irmão de 20 anos, pois, segundo ela, o acusado é dependente químico. Ambos estavam na casa da mãe quando o celular desapareceu na última quinta-feira. já desconfiado do irmão, a vítima rastreou o aparelho e conseguiu a localização. No endereço, o acusado e outro amigo, inicialmente negaram que o aparelho estivesse na casa, porém, assim que o jovem falou que iria acionar a Brigada Militar, o irmão acabou confessando que havia pegado o celular e entregou para a vítima. Mesmo assim, a guarnição foi acionada e encaminhou todos os envolvidos à Delegacia de Polícia.

O caso aconteceu no bairro Progresso e a ocorrência foi registrada na DP de Alegrete. Depois de ouvidos, os envolvidos foram liberados.